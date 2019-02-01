Допоможiть знайти жінку, на яку вдома чекають двоє дітей!

04.02.2019 року близькі втратили зв’язок з Шмідт Ольгою Олександрівною, 29.01.1989 року народження.

4 лютого 2019 року жінка пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

Прикмети: зріст 175 см, має світле волосся до плечей.

Була одягнута у куртку темно-зеленого кольору, чорні чоботи та джинси.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження зниклої жінки просимо негайно повідомити про це за телефонами: (096) 79 72 014, (095) 52 40 304 або 102.