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Допоможіть знайти зниклу маріупольчанку!

Опубликовано 21 Янв 2020

bvp108.01.2020 року близькі втратили зв’язок із Шмідт Ольгою Олександрівною, 29.01.1989 року народження, яка мешкає у одній з багатоповерхівок  Центрального району.

8 січня 2020 року жінка пішла з дому та досі не повернулась. На даний час її місцезнаходження не відоме. Вдома на матір чекають двоє малолітніх дітей.

Прикмети зниклої: зріст 175 см, світле волосся до плечей, світлі очі, худорлява статура.

Була одягнена: пальто синього кольору, чорні легінси та чорні чоботи на великому каблуці.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місцезнаходження вищевказаної жінки, просимо негайно повідомити про це за телефоном: 0996697213 або 0679305253.

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