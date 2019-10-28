Достижения Мариуполя в сфере медицинских сервисов были представлены в Киеве

Директор департамента информационных технологий Дмитрий Истомин принял участие в конференции Digital MED 2019, которая была посвящена развитию ІТ в мире здравоохранения. Он рассказал о достижениях Мариуполя в сфере медицинских сервисов. Мероприятие состоялось в Киеве.

«HealthyCity: здравоохранение для городской власти» — с этим докладом выступил Дмитрий Истомин. В ходе выступления он рассказал об опыте Мариуполя, целях и вызовах, которые стоят перед городом. Директор департамента представил концепцию электронных медицинских сервисов и поделился практическим опытом по их внедрению.

«Мариуполь является одним из лидеров в сфере внедрения электронных медицинских сервисов. Такие площадки важны, поскольку дают возможность не только представить свои достижения и наработки, но и обменяться опытом с другими», — рассказал Дмитрий Истомин.

Digital MED — это специализированный проект, объединяющий на одной площадке лучших украинских и зарубежных представителей медицинских информационных технологий.

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