«Доступне житло». Молодь зможе придбати житло в співфінансуванні з містом

В ході засідання сесії міської ради депутати затвердили програму «Доступне житло». Вона надає можливість молоді придбати житло за програмою співфінансування з містом. Також оформити кредит за максимально зниженою кредитною ставкою в 3% строком до 20 років.

Міська програма «Доступне житло» розрахована на два напрямки. Перше — забезпечення житлом працівників бюджетних сфер міста і комунальних підприємств. Учаснику програми необхідно виконати три умови: бути співробітником вищевказаних підприємств; в подальшому працювати на них не менше 10 років; сплатити початковий внесок за купівлю житла в розмірі 3% від його вартості. В даному випадку сума кредитування буде розраховуватися таким чином: 40% — оплачує бюджет міста, 3% — оплачує маріуполець, 57% — тіло кредиту, на яке нараховується пільгова ставка — 3%. Кредит можна оформити на максимальний термін — 20 років.

За словами директора департаменту по роботі з активами Світлани Штенди, пріоритетними для оформлення програми «Доступне житло» є професії, в яких місто має гостру потребу: електромонтер, водій категорії Д, водій спецтехніки, слюсар-ремонтник, архітектор, ландшафтний дизайнер, дендролог, працівники сфер освіти і медицини.

Друге — забезпечення житлом молоді. Учасникам програми необхідно виконати дві умови: сплатити початковий внесок за купівлю житла в розмірі 3% від його вартості; вік учасника не повинен перевищувати 35 років. Кредит можна оформити на максимальний термін — 20 років. Учасниками можуть бути, як одинокі молоді особи, так і молоді сім’ї.

«Фінансування державою програми «Доступне житло» призупинено на території всієї України. У свою чергу, муніципалітет Маріуполя розробив власну цільову Програму щодо забезпечення житлом городян. На сьогодні кредитна ставка МБУ становить 6%. Місто готове знизити її в два рази. Програма розрахована на 5 років», — розповіла Світлана Штенда.