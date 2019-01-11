Дотримуйтесь правил безпеки на льоду

Прогулянки на льоду, катання на ковзанах та зимова риболовля є дуже небезпечними розвагами. Тож, закликаємо мешканців не нехтувати елементарними нормами власної безпеки, а батьків уважно слідкувати за своїми дітьми та не дозволяти їм гуляти поблизу таких небезпечних місць.

Мінімальна товщина льоду, яка здатна витримати вагу дорослої людини, повинна становити не менше 7 см. Для спорудження катка і пішої переправи необхідний більш міцний шар — 12-15 см, для проїзду автомобіля — від 30 см.

Аби уникнути нещасних випадків та вберегти своє життя та здоров’я, пам’ятайте:

Забороняється самостійно виходити на лід або кататися на льоду дітям без нагляду дорослих.

Не можна виходити на лід, якщо немає впевненості в тому, що він є достатньо міцним.

Забороняється виходити на лід у темний час доби, а також, якщо видимість ускладнена.

Стан алкогольного сп’яніння при виході на кригу категорично неприпустимий.

Також не слід перетинати водойми в тих місцях, де це заборонено та є відповідні знаки.

На льоду краще мати при собі знаряддя безпеки (лижі, мотузку, палицю).

Якщо лід почав тріщати та з’явилися характерні тріщини, треба негайно повертатися на берег. При цьому не можна бігти, відходити слід повільно, не відриваючи ніг від льоду.

Батькам слід провести з малечею роз’яснювальні бесіди та заборонити бавитися на крижаному покритті водойм.

Шановні громадяни, будьте обережні, не ризикуйте власним життям!