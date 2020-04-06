Друге судове рішення за порушення правил карантину, яке зобов’язує сплатити штраф

Орджонікідзевський районний суд Маріуполя ухвалив рішення за порушення правил щодо карантину людей, яке виявили поліцейські. Реалізатора кафе оштрафовано на 17 тисяч гривень.

Поліція встановила, що мешканка Маріуполя не припинила роботу закладу, а саме кафе, у період карантину та продовжила приймати відвідувачів. Своїми діями продавець допустила порушення санітарно-протиепідемічних правил.

«Особу визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення правил щодо карантину людей» та накладено адміністративний штраф у розмірі 17 тисяч гривень», — зазначили в суді.

Крім того, в ході перевірки закладу співробітники сектору превенції Лівобережного відділення поліції виявили серед товарів 120 пляшок фальсифікованого алкоголю.

У відношенні жінки також складено адміністративний матеріал за ч. 3 ст. 156 КУпАП (Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами).

Нагадуємо, минулого тижня на Донеччині суд наклав понад 100 тисяч гривень штрафів на порушників карантинних обмежень. Зокрема до відповідальності притягнуто голову споживчого кооперативу у Приморському районі Маріуполя, якого суд зобов’язав сплатити 34 тисячі гривень.

Закликаємо громадян дотримуватися запроваджених обмежень, із розумінням до них поставитися і подбати про здоров’я як своє, так і близьких.