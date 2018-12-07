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Другий день масштабних навчань МВС

Опубликовано 11 Дек 2018

TzRnZWsXЗабезпечити публічну безпеку  під час виборів та запобігти зриву виборчого процесу під час виникнення надзвичайних ситуацій – такі ввідні відпрацьовують сьогодні правоохоронці у складі 4-го оперативного штабу. Умови тактико-спеціальних та командно-штабних навчань, які тривають під Києвом, максимально наближені до реальних.

До складу 4 штабу входять співробітники поліції Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Сумської та Івано-Франківської областей. Сьогодні дії поліцейських шести областей координує заступник начальника Головного управління Нацполіції в Донецькій області – начальник управління превентивної діяльності Павло Алексєєнко.

За легендою, на умовній території розпочалися вибори у парламент, які опиняються під загрозою зриву через численні порушення та загрозу теракту.

Поліція відпрацьовує усі можливі варіанти розвитку подій, які можуть виникнути – від порушень виборчого законодавства, блокування виборчої дільниці озброєними людьми до замінування.

Великий навчальний майданчик зі спеціальними об’єктами дозволяє змоделювати  будь-яку ситуацію.

Завдання поліції – виробити спільний алгоритм дій з іншими підрозділами МВС, навчитися ефективно реагувати на  будь-які виклики.

Досвід поліції Донеччини, яка забезпечує публічну безпеку під час масових заходів в умовах збройної агресії, став у нагоді.

Зранку завдяки злагодженим діям поліцейські запобігли зриву виборчого процесу, затримавши провокаторів.  У порушників вилучено зброю та запалювальну суміш. Забезпечення  правопорядку триває. Попереду у поліцейських – нові випробування.

Крім того, поліцейські співпрацюють з представниками ОБСЄ, які стежать за перебігом «виборів».

Нагадаємо, другий день під Києвом тривають перші масштабні навчання під егідою МВС, в яких задіяні підрозділи Національної поліції, Нацгвардії,  рятувальники та прикордонники.

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