Дружина замовила свого чоловіка, найнявши посередника для пошуків кілера. Силовики інсценували вбивство та врятували життя людини, яка навіть не підозрювала, що перебуває у смертельній небезпеці. В результаті спецоперації працівники поліції та СБУ спільно з прокуратурою Донецької області замовницю та її спільника затримано.

Тиждень тому до слідчого управління поліції Донецької області надійшла інформація від Служби безпеки України про підготовку вбивства.

Встановлено, що ініціатором злочину є 36-річна жителька Волноваського району. У зв’язку з конфліктом через спільне майно жінка спланувала вбивство свого чоловіка-фермера.

Зловмисниця найняла посередника – раніше судимого жителя сусіднього міста. За розправу над чоловіком дружина пообіцяла заплатити 30 тисяч доларів. Спільник вийшов на підставного кілера.

Слідчі та працівники СБУ організовували операцію від початку до моменту затримання обох фігурантів. Потерпілий дізнався про те, що його замовили, напередодні «вбивства».

Вчора, 29 вересня, силовики провели інсценування тяжкого злочину. Жертві нібито розбили голову битою на сільській дорозі. Для правдоподібності 38-річному потерпілому нанесли спеціальний грим.

Цього ж дня під час передачі виконавцю його долі винагороди було затримано посередника, а пізніше – і замовницю вбивства. Жінка отримала «докази» смерті чоловіка та гадала, що її план спрацював.

Гроші, які отримав кілер, вилучено. Обом фігурантам інкримінується ст. 14, п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене на замовлення). Досудове розслідування здійснює слідче управління обласного главку поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області.

Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.