ДТП із двома загиблими поблизу Мангуша

Внаслідок лобового зіткнення автомобілів ЗАЗ та Рено загинули обидва водія. На місці працюють поліцейські.

Дорожньо-транспортна подія сталася сьогодні приблизно о 10:45 на автодорозі Новоазовськ-Мелітополь-Одеса поблизу повороту до села Агробаза в Мангушському районі.

Водії легковиків отримали смертельні травми. Пасажирів в автомобілях не було.

На місці працюють слідчі обласного главку поліції. Причини і обставини смертельної аварії встановлюються.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).