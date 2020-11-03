Последние новости

ДТП із двома загиблими поблизу Мангуша

Опубликовано 02 Ноя 2020

0001Внаслідок лобового зіткнення автомобілів ЗАЗ та Рено загинули обидва водія. На місці працюють поліцейські.

Дорожньо-транспортна подія сталася сьогодні приблизно о 10:45 на автодорозі Новоазовськ-Мелітополь-Одеса поблизу повороту до села Агробаза в Мангушському районі.

Водії легковиків отримали смертельні травми. Пасажирів в автомобілях не було.

На місці працюють слідчі обласного главку поліції. Причини і обставини смертельної аварії встановлюються.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Похожие сообщения

Допоможіть встановити особу чоловіка

Опубликовано 03 Ноя 2020

Онлайн-забіг «Ula cup», який був приурочений до 242-річчя Маріуполя

Опубликовано 02 Ноя 2020

Чоловік систематично вчиняв сімейне насильство відносно своєї жінки

Опубликовано 28 Окт 2020

Організовано тимчасовий маршрут напрямком «Драмтеатр» – парк «Веселка»

Опубликовано 27 Окт 2020

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-