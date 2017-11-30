ДТП на автодороге Мангуш — Никольское

На трассе Мангуш — Никольское произошло столкновение трех автомобилей. 4 человека госпитализированы, на месте работают спасатели и правоохранители.

Предварительно установлено, что автомобиль Фольцваген-Кадди, совершая обгон грузовика, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Газель, который съехал с дороги и перевернулся. Нарушитель продолжил движение и совершил еще одно ДТП, столкнувшись с ВАЗом. 4 участника ДТП направлены в больницу.

На место направлена следственно — оперативная группа Мангушского отделения полиции и спасатели государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.