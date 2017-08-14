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ДТП на маріупольському блокпості

Опубликовано 14 Авг 2017

дтп-знакПід’їжджаючи до блокпосту у напрямку Мелекіно-Мангуш, водій автомобілю не впорався з управлінням та здійснив зіткнення з іншим транспортним засобом, що стояв попереду. В результаті останній посунувся та протаранив ще 6 авто. Постраждало 3 особи.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні пообіді на поблизу блокпоста Мангуш. Усі постраждалі звернулися за допомогою до медиків. У двох з 3 осіб ушкодження незначні. Жінка отримала перелам руки.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Мангушського відділення поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст..286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»  Кримінального кодексу України.

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