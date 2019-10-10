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ДТП у Маріуполі, в якій загинув велосипедист

Опубликовано 10 Окт 2019

Мариуполь ДТП сбили велосипедиста 10.10.19 2Водій автомобілю «Мазда» скоїв наїзд на чоловіка, який рухався на велосипеді у попутному напрямку. Від отриманих травм 67-річний велосипедист помер на місці. За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження.

Смертельна аварія сталася у селищі Сартана вчора, 9 жовтня, близько п’ятої години ранку. 69-річний водій, рухаючись в напрямку Маріуполя, наїхав на велосипедиста-пенсіонера. Постраждалий загинув.

На місці працювали слідчі обласного главку поліції та патрульні поліцейські.

За попередніми даними, водій був тверезий. Поліція встановлює причини ДТП.

Попередня правова кваліфікація події — ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило смерть потерпілого).

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