ДТП у Маріуполі, в якій загинув велосипедист

Водій автомобілю «Мазда» скоїв наїзд на чоловіка, який рухався на велосипеді у попутному напрямку. Від отриманих травм 67-річний велосипедист помер на місці. За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження.

Смертельна аварія сталася у селищі Сартана вчора, 9 жовтня, близько п’ятої години ранку. 69-річний водій, рухаючись в напрямку Маріуполя, наїхав на велосипедиста-пенсіонера. Постраждалий загинув.

На місці працювали слідчі обласного главку поліції та патрульні поліцейські.

За попередніми даними, водій був тверезий. Поліція встановлює причини ДТП.

Попередня правова кваліфікація події — ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило смерть потерпілого).