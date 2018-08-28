ДТП у Маріуполі, в якому постраждали мати та донька

Водій автомобілю «ВАЗ» скоїв наїзд на жінку та її 12-річну доньку, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Потерпілі госпіталізовані з тілесними ушкодженнями.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 30 серпня, близько 16.00 в Лівобережному районі Маріуполя.

Автомобіль під керуванням 29-річного маріупольця збив на «зебрі» жінку з дитиною. Мати і дівчинка доставлені до медзакладів з переломами і травматичним шоком.

На місці працювали слідчі Головного управління Нацполіції в Донецькій області. Повні обставини скоєння ДТП встановлюються, призначаються експертизи, водієві проведено медичний огляд.

За фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього рухуабо експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Ведеться досудове розслідування.