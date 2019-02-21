ДТП у Маріуполі, внаслідок якого загинула 22-річна дівчина

За попередніми даними, водій автомобіля наїхав на перешкоду. В результаті аварії пасажирка транспортного засобу отримала несумісні із життям тілесні ушкодження. Наразі слідчі проводять комплекс невідкладних слідчих дій та встановлюють всі обставини події.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 0 22.30 годині на вулиці Торговій.

Автомобіль «ВАЗ 21013» під керуванням маріупольця, 1994 року народження скоїв наїзд на перешкоду, через що, автомобіль перевернувся.

Внаслідок ДТП пасажирка 1996 року народження отримала несумісні із життям тілесні ушкодження.

Наразі водія затримано та слідчі Центрального відділу поліції встановлюють повні обставини того, що сталося.

За фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.