ДТП у Волновасі, внаслідок якої загинув пішохід

Водій автомобілю ВАЗ скоїв наїзд на чоловіка, який перетинав дорогу поза пішохідним переходом. Внаслідок аварії 51-річний пішохід отримав смертельні тілесні ушкодження. За фактом розпочато досудове розслідування.

Автопригода сталася в суботу, 18 січня, близько 18.00 у м. Волноваха. На місці ДТП працювали слідчі обласного главку поліції.

Наразі поліцейські встановлюють причини та обставини аварії. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Поліція Донеччини закликає водіїв та пішоходів дотримуватися правил дорожнього руху, особливо за складних погодних умов.