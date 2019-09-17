ДТП у Волноваському районі — одна людина загинула, двоє дістали травми

На автодорозі Маріуполь-Волноваха водій малотоннажної вантажівки на смерть збив 21-річного пішохода. Від удару фургон з’їхав з дороги та врізався у дерево. Водій та пасажирка автівки госпіталізовані з тілесними ушкодженнями. Поліція розпочала досудове розслідування аварії.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 19 вересня, близько 20.00 на в’їзді у місто Волноваху.

Малотоннажний автомобіль «Фольксваген» під керуванням 55-річного чоловіка скоїв наїзд на пішохода, який рухався по дорозі у попутному напрямку. Хлопець, житель села Дмитрівка Волноваського району, помер на місці.

Внаслідок аварії також були травмовані водій вантажівки та його дружина, мешканці Волновахи. Вони перебувають у центральній районній лікарні.

На місці події працювали слідчий обласного управління поліції Донеччини, автотехнік, судмедексперт, група швидкого реагування Волноваського відділу поліції.

Обставини ДТП встановлюються. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Ведеться досудове розслідування.