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ДТП, у якій травмувалася дитина

Опубликовано 19 Ноя 2020

photo_2020-11-18_12-34-0918 листопада на одній з вулиць Кальміуського району на 12-річного пішохода наїхав автомобіль. Дитину госпіталізували до лікарні. Розпочато кримінальне провадження.

Подія сталася о 08:20 годині ранку, на перетині вулиць Світлої та Волочаївської.

За попередньою інформацією, 12-річний хлопець перетинав дорогу у невстановленому місці, через що на нього наїхав  автомобіль «Fiat», під керуванням 34-річного місцевого мешканця.

Із травмами дитину госпіталізували до лікарні. На місці події працювали слідчі Кальміуського відділення поліції.

За фактом розпочато кримінальне провадження за  ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Триває досудове розслідування.

Поліція закликає бути уважними на дорозі та не нехтувати правилами дорожнього руху!

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