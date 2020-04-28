Последние новости

ДТП, у якій травмувалася жінка

Опубликовано 29 Апр 2020

b6d0305c-31d0-46ef-b5b4-bb532d13a700Маріупольчанка переходила дорогу на пішохідному переході та несподівано потрапила під колеса автомобіля. Відкрито кримінальне провадження, встановлюються всі обставини.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вранці, 29 квітня, на проспекті Нікопольському. Автомобіль «Шкода» під керуванням водія наїхав на жінку, яка перетинала дорогу на регульованому пішохідному переході.

Для встановлення діагнозу та надання медичної допомоги маріупольчанку госпіталізували до лікарні. Наразі слідчі Кальміуського відділення поліції встановлюють усі обставини, що призвели до ДТП.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Поліція закликає бути уважними на дорозі та не нехтувати правилами дорожнього руху!

Похожие сообщения

Правоохоронці вилучили від жінки 7-місячну дитину

Опубликовано 29 Апр 2020

Поліцейські розшукали неповнолітніх братів, які втекли з дому

Опубликовано 29 Апр 2020

Маріупольці можуть проголосувати за кращий архітектурний концепт «Порта культур»

Опубликовано 28 Апр 2020

Маріупольчанка запросила нового знайомого додому, а той ледь не вбив її

Опубликовано 28 Апр 2020

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-