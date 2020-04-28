ДТП, у якій травмувалася жінка

Маріупольчанка переходила дорогу на пішохідному переході та несподівано потрапила під колеса автомобіля. Відкрито кримінальне провадження, встановлюються всі обставини.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вранці, 29 квітня, на проспекті Нікопольському. Автомобіль «Шкода» під керуванням водія наїхав на жінку, яка перетинала дорогу на регульованому пішохідному переході.

Для встановлення діагнозу та надання медичної допомоги маріупольчанку госпіталізували до лікарні. Наразі слідчі Кальміуського відділення поліції встановлюють усі обставини, що призвели до ДТП.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Поліція закликає бути уважними на дорозі та не нехтувати правилами дорожнього руху!