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ДТП в Маріуполі, в якому загинули дві людини

Опубликовано 03 Авг 2018

foto1Вночі автомобіль «Таврія Пікап» скоїв наїзд на бетонну плиту, розташовану на автостоянці в центрі міста. В результаті аварії водій та жінка-пасажир загинули на місці. Слідчі встановлюють обставини події.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 00.20 на перехресті вулиць Італійської і Торгової. Внаслідок ДТП смертельні тілесні ушкодження отримали чоловік 1985 року народження та жінка 1962 року народження, жителі Маріуполя.

На місці події працювали співробітники слідчого управління поліції Донецької області, криміналісти і судмедексперт.

Причини та обставини аварії встановлюються. За фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Ведеться досудове розслідування.

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