ДТП, в наслідок яких постраждали перехожі

Внаслідок аварій отримали травми 42-річні чоловік та жінка, які перетинали дорогу на пішохідному переході. За фактами розпочато кримінальні провадження. Порушникам правил дорожнього руху загрожує до 3 років обмеження волі.

Перша дорожньо-транспортна пригода сталася близько 9 години ранку на перетині вулиць Зелінського та Митрополитської. Автобус «Богдан» під керуванням водія скоїв наїзд на жінку 1977 року народження, яка перетинала дорогу на зелений сигнал світлофора. Постраждалу було доставлено до лікарні.

Друга нещасна подія сталася на перехресті бульвару Шевченка та проспекту Будівельників близько пів на 10-ї ранку. Водій вантажівки скоїв наїзд на 42-річного пішохода, який теж перетинав дорогу на регульованому пішохідному переході. Чоловіка госпіталізували до лікарні.

За фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Поліцейські закликають громадян неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху! Завжди слід пам’ятати, що безпека на дорозі – це справа кожного і навіть незначне, здавалося би, порушення може стати причиною непоправної трагедії.