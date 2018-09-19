ДТП в Волновасi, в якій загинула 89-річна пенсіонерка

Двоє нетверезих чоловіків, рухаючись на мотоциклі «ІЖ», скоїли наїзд на бабусю. Зловмисники покинули помирати потерпілу та втекли з місця аварії. Вже через дві години пошуків свідків та опитування громадян, поліцейські знайшли транспортний засіб та його власників.

Вчора о 14.00 до чергового поліції Волновахи надійшло повідомлення від лікарів, які діагностували смерть 89-річної жінки. За їх словами, потерпілу без ознак життя знайшли місцеві мешканці на узбіччі дороги по вулиці Центральній у с. Новоандріївка.

Негайно на місце події виїхала група реагування патрульної поліції, яка провела огляд прилеглої території, але слідів правопорушники майже не залишили, окрім дерев’яної палиці. Поліцейські припустили, що схожі бруски містяться на мотоциклах, тому почали шукати та перевіряти аналогічні транспорті засоби. Проводячи подворовий обхід помешкань, правоохоронці помітили на подвір’ї мотоцикл, який був весь у крові.

Як виявилося, двоє місцевих мешканців Новоандріївки 1973 та 1989 років народження, не помітивши стареньку, скоїли наїзд. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці.

Наразі зловмисники перебувають у відділі поліції. Слідчі встановлюють, хто з підозрюваних знаходився за кермом.

Відомості за даним фактом внесені у Єдиний реєстр досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією — ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).