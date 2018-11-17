ДТП, в якiй була травмована дитина

Автомобіль скоїв наїзд на дівчину-пішохода, яка вийшла на дорогу з-за автобусу. 15-річна школярка госпіталізована з тяжкими тілесними ушкодженнями. За фактом розпочато досудове розслідування.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 27 листопада, о 18.45 в Лівобережному районі Маріуполя. На місці працювали слідчий Головного управління Нацполіції в Донецькій області і патрульна поліція.

Встановлено, що неповнолітня переходила проїжджу частину перед нерухомим автобусом, який перебував на зупинці громадського транспорту. У цей час на дитину наїхав автомобіль «GEELY» під керуванням 34-річного чоловіка.

Внаслідок ДТП дівчинка отримала важкі травми. Наразі постраждала перебуває в лікарні. Ступінь провини водія буде встановлений в ході досудового розслідування.

Факт кваліфікований за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Триває досудове розслідування.