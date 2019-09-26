ДТП, в якій постраждала 11-річна дитина

За попередньою інформацією, дівчинка переходила дорогу у невстановленому місці та потрапила під колеса автомобіля.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 30 вересня, о 16:20 на вулиці Карпінського у Маріуполі. Неповнолітню постраждалу було доставлено до лікарні.

На місці події працювали слідчі Кальміуського відділення поліції. Встановлено, що наїзд на пішохода скоїла водійка автомобіля «Фольксваген» 1965 року народження.

Триває досудове розслідування, поліція встановлює повні обставини події.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Санкція статті передбачає покарання штрафом або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Поліцейські Донеччини закликають неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху. Пам’ятайте, безпека на дорозі – це справа кожного, і навіть незначне порушення може стати причиною непоправної трагедії.

Шановні пішоходи, не треба покладатися на водія, на його знання правил дорожнього руху. Потрібно враховувати багато факторів, серед яких і погодні умови, і стан технічного оснащення транспортного засобу. Не ризикуйте життям і здоров’ям!