Последние новости

ДТП, в якій постраждала 11-річна дитина

Опубликовано 01 Окт 2019

Мариуполь ДТП ребенок 01.10.19За попередньою інформацією, дівчинка переходила дорогу у невстановленому місці та потрапила під колеса автомобіля.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 30 вересня, о 16:20 на вулиці Карпінського у Маріуполі. Неповнолітню постраждалу було доставлено до лікарні.

На місці події працювали слідчі Кальміуського відділення поліції. Встановлено, що наїзд на пішохода скоїла водійка автомобіля «Фольксваген» 1965 року народження.

Триває досудове розслідування, поліція встановлює повні обставини події.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Санкція статті передбачає покарання штрафом або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Поліцейські Донеччини закликають неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху. Пам’ятайте, безпека на дорозі – це справа кожного, і навіть незначне порушення може стати причиною непоправної трагедії.

Шановні пішоходи, не треба покладатися на водія, на його знання правил дорожнього руху. Потрібно враховувати багато факторів, серед яких і погодні умови, і стан технічного оснащення транспортного засобу. Не ризикуйте життям і здоров’ям!

Похожие сообщения

Відсьогодні вмикайте ближнє світло фар поза населеними пунктами

Опубликовано 01 Окт 2019

Мариупольцы могут подать заявку об аварийных ситуациях через сити-бота

Опубликовано 30 Сен 2019

Дружина замовила свого чоловіка

Опубликовано 30 Сен 2019

Затримали чоловіка, який займався збутом наркотиків

Опубликовано 26 Сен 2019

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-