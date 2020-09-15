ДТП, в якій постраждали двоє водіїв

Сьогодні вранці, 15 вересня, на вулиці Набережній у Лівобережному районі Маріуполя зіткнулися автомобілі «Газ» та «Volkswagen». Триває перевірка, встановлюється ступінь отриманих водіями тілесних ушкоджень.

Подія сталася близько 10:30 години ранку. На місце аварії виїхала слідчо-оперативна група Лівобережного відділення поліції.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів постраждали водії: 1958 та 1971 років народження. Із травмами їх госпіталізували до лікарні, на даний час ступінь отриманих тілесних ушкоджень уточнюється.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального Кодексу України «Порушення правил дорожнього руху».

Поліція закликає бути уважними на дорозі, не нехтувати правилами дорожнього руху та не сідати за кермо у нетверезому стані.