Последние новости

ДТП, в якій постраждали двоє водіїв

Опубликовано 15 Сен 2020

photo_2020-09-15_12-26-58 (2)Сьогодні вранці, 15 вересня,  на вулиці Набережній у Лівобережному районі Маріуполя зіткнулися автомобілі «Газ» та «Volkswagen». Триває перевірка, встановлюється ступінь отриманих водіями тілесних ушкоджень.

Подія сталася близько 10:30 години ранку. На місце аварії виїхала слідчо-оперативна група Лівобережного відділення поліції.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів постраждали водії: 1958 та 1971 років народження. Із травмами їх госпіталізували до лікарні, на даний час  ступінь отриманих тілесних ушкоджень уточнюється.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального Кодексу України «Порушення правил дорожнього руху».

Поліція закликає бути уважними на дорозі, не нехтувати правилами дорожнього руху та не сідати за кермо у нетверезому стані.

Похожие сообщения

Маріупольців запрошують на Local Farmer Fest

Опубликовано 15 Сен 2020

«M-RACE»: 450 маріупольців випробували свої сили в спартанській гонці

Опубликовано 15 Сен 2020

По вулиці Торгова тимчасово закрито рух транспорту

Опубликовано 14 Сен 2020

«Mariupol Classic»: у Маріуполі виступлять музиканти-віртуози міжнародного рівня

Опубликовано 14 Сен 2020

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-