ДТП, внаслідок якого постраждали 7 місцевих мешканців

Близько 7-ї години ранку на перехресті вулиці Георгіївської та Торгової зіткнулися 2 автомобілі та маршрутний автобус «Богдан». Троє постраждалих перебувають у лікарні. Наразі поліцейські встановлюють повні обставини події. Відкрито кримінальне провадження.

На місце події працювали співробітники Центрального відділу поліції та патрульні поліцейські.

За попередньою інформацією, водій авто «Skoda» не надав перевагу в русі проїжджаючому повз авто «DACIA Logan», внаслідок чого автомобілі зіткнулися. В ДТП також потрапив маршрутний автобус «Богдан».

Внаслідок аварії постраждали 7 громадян – водії транспортних засобів та пасажири автобусу. Один з них знаходиться в тяжкому стані.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.