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ДТП, внаслідок якої постраждали 38-річна жінка та однорічна дитина

Опубликовано 24 Окт 2019

авариядтпНещасний випадок стався вчора, 23 жовтня, близько 3 години дня на вулиці Українського Козацтва. Автомобіль «Шевроле» під керуванням громалянина 1979 року народження наїхав на єлектричний стовп. Постраждали пасажири транспортного засобу.

На місці події працювали слідчі Лівобережного відділення поліції. За попередньою інформацією водій автомобіля не впорався із керуванням та здійснив наїзд на стовп.

Наразі встановлюються повні обставини дорожньо-транспортної пригоди.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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