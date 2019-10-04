ДТП, внаслідок якої постраждали пасажири маршрутного таксі

Близько 10 години ранку на вулиці Грецькій зіткнулися 2 автомобілі: «Мерседес» та «Газель». П’ятеро постраждалих були доставлені до лікарні. Поліцейські встановлюють повні обставини події. Відкрито кримінальне провадження.

На місці події працювали слідчі Центрального відділу поліції та патрульні поліцейські.

Попередньо, внаслідок аварії постраждали 5 громадян – пасажири маршрутного таксі «Газель». Наразі встановлюються повні обставини дорожньо-транспортної пригоди.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).