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ДТП, внаслідок якої постраждали пасажири маршрутного таксі

Опубликовано 16 Окт 2019

4fdbgtБлизько 10 години ранку на вулиці Грецькій зіткнулися 2 автомобілі: «Мерседес» та «Газель». П’ятеро постраждалих були доставлені до лікарні. Поліцейські встановлюють повні обставини події. Відкрито кримінальне провадження.

На місці події працювали слідчі Центрального відділу поліції та патрульні поліцейські.

Попередньо, внаслідок аварії постраждали 5 громадян – пасажири маршрутного таксі «Газель».  Наразі встановлюються повні обставини дорожньо-транспортної пригоди.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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