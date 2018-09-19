ДТП, внаслідок якої постраждав 8-річний хлопчик

За попередніми даними, дитина переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході, де на неї скоїв наїзд автомобіль. За фактом відкрито кримінальне провадження.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 21 вересня, близько 6 вечора на пішохідному переході по проспекту Будівельників в районі перетину з провулком Трамвайним.

На місці працювали слідчі обласного главку поліції.

Встановлено, що автомобіль «ВАЗ-21063» під керуванням 34-річного водія скоїв наїзд на пішохода, який у цей час переходив дорогу.

Внаслідок ДТП 8-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження та був доставлений у лікарню.

Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».