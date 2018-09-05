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ДТП, внаслідок якої постраждав пішохід

Опубликовано 06 Сен 2018

Мариуполь ДТП 06.09.18 2За попередніми даними, чоловік переходив дорогу на червоний сигнал світлофору, та на нього скоїв наїзд автомобіль. Потерпілий госпіталізований. За фактом відкрито кримінальне провадження.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, близько 3.00 на перетині пр. Миру та пров. Нахімова в центрі Маріуполя.

На місці працювали слідчі обласного главку поліції. Встановлено, що під час руху автомобіля «Рено» під керуванням 20-річного водія на проїжджу частину вийшов пішохід. Чоловік рухався на сигнал світлофора, що забороняє перехід дороги.

Внаслідок наїзду автомобіля пішохід 1981 року народження отримав травми різного ступеню тяжкості та був доставлений у лікарню.

Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

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