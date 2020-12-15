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ДТП: водій маршрутного таксі скоїв наїзд чоловіка

Опубликовано 16 Дек 2020

photo_2020-12-15_17-42-51Аварія сталася вчора, 15 грудня,  на перехресті провулку Дніпропетровському та проспекту Будівельників.  Водій маршрутного таксі  скоїв наїзд чоловіка, який перетинав дорогу. У рамках досудового розслідування встановлюються повні обставини.

За попередньою інформацією, 56-річний водій мікроавтобусу  скоїв наїзд на 61-річного чоловіка, який перетинав дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок аварії пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. На місці події працювали слідчі Приморського відділення поліції.

Факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил дорожнього руху». Досудове розслідування триває.

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