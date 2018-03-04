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Два продавці тютюнової продукції притягнуті до відповідальності

Опубликовано 05 Мар 2018

28795056_233677253845458_3211573134297661440_nПід час рейду співробітники поліції зафіксували 2 факти продажу тютюнових виробів поштучно.

Інспектори ювенальної превенції разом із дільничними офіцерами Приморського відділення поліції провели профілактичний рейд по точкам продажу тютюнових виробів.

Так, поліцейські виявили 2 факти продажу цигарок поштучно.

Зі слів зловмисниць, вони не знали, що реалізовувати поштучно тютюнові вироби заборонено законодавством України.

За всіма фактами були складені адміністративні протоколи за ч.2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами).

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