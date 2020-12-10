Дві ДТП, під час яких загинуло двоє людей

Лобові зіткнення сталися в Маріуполі та на трасі Знам’янка-Луганськ-Ізваріна. В обох випадках водії не впоралися з керуванням авто та виїхали на зустрічну смугу, де зіткнулися з зустрічними авто. Події стали фатальними для двох людей. За фактами розпочато досудові розслідування.

Перша автопригода сталася вчора, 25 грудня, о 15.35 у Лівобережному районі Маріуполя. На місці ДТП працювали слідчі обласного главку поліції.

Встановлено, що 31-річний водій авто Lexus, рухаючись по вул. Набережна, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем DAEWOO Sens. Внаслідок ДТП 61-річний водій останнього авто отримав смертельні тілесні ушкодження.

Друга смертельна аварія сталася о 18.10 на трасі Знам’янка-Луганськ-Ізваріна у Покровському районі. Водій Renault Logan не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з зустрічним авто Opel Vivaro. В аварії постраждали обидва чоловіки:43-річний водій першого – загинув на місці, водій другого – отримав травми.

В обох ДТП пасажирів в автівках не було. Наразі встановлюються повні обставини події. За фактами відкриті кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Загалом за останню добу сталося 17 дорожньо-транспортних пригод, які забрали життя двох людей. Ще троє отримали травми. Поліція Донеччини закликає водіїв та пішоходів дотримуватися правил дорожнього руху, особливо за складних погодних умов.