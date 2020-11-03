Дві маріупольські школи увійшли у десятку найкращих шкіл Донеччини та Луганщини

До десятки найкращих шкіл Донецької та Луганської областей увійшли маріупольські школи №56 та №66, які брали участь у проєкті «Освітній марафон». Під час навчання команди педагогів створили власні стратегії розвитку освітнього закладу, які вже втілюють у життя.

Команда школи №56 привезла з «Освітнього марафону» ідеї поєднання бізнесу, філософії та освіти. Ментальний розвиток особистості та становлення людини – стали для них головним напрямком змін. З початку навчального року вчителі освоюють методику ненасильственного навчання, впроваджують міжнародну програму «Соціально-емоційного та етичного навчання» та започаткували уроки для 1-9 класів, на яких педагоги займаються з дітьми вправами з відновлення емоційних ресурсів.

«Як молода директорка, працюючи у цій школі півтора роки, я зіткнулась з тим, що немає такої стратегії, яка би надихала колектив і рухала нас у напрямку Нової української школи. Ми знали, що ніяка реформа нам згори не прийде, тільки ми самі зможемо щось зрушити. Тому ми почали працювати над розвитком нашої школи», – поділилася директорка маріупольської школи №56 Світлана Філь.

Спеціалізована школа №66 працює на розвиток українця майбутнього. До створення стратегії розвитку закладу, педагоги долучали учнів та батьків, бо розуміли, що будують нову школу, перш за все для дітей.

Колектив школи напрацював методики дистанційного та змішаного навчання в умовах адаптивного карантину, проводить воркшопи для шкіл-партнерів освітнього осередку, де педагоги школи діляться набутим досвідом з колегами.

На заняттях активно використовують інновації: на уроках історії учні працюють з mozaBOOK, що дозволяє їм безпосередньо зануритися у минуле, а на уроках хімії з міні-лабораторією «Еinstein».

Зараз у школі готуються до виборів президента за усіма правилами: з представленням програм кандидатів, дебатами, голосуванням та інавгурацією. А завдяки пропозиції учнів у шкільній стратегії з’явилась ідея створення власного телебачення.

«Освітній марафон» — це проєкт, спрямований розвинути освітнє середовище Нової української школи. Використовуючи найкращі практики вітчизняних та закордонних спеціалістів-реформаторів, команда «Освітнього марафону» допомагає керівникам шкіл та вчителям підвищити конкурентоздатність навчального закладу, мотивувати вчителів до взаємодії із учнями, а також підсилити партнерство з батьками і громадою. У проєкті беруть участь 60 шкіл Донеччини та Луганщини.

«Освітній марафон» реалізується БО «Благодійний фонд Фундація соціальних інновацій «З країни в Україну» в рамках проєкту Демократичне врядування у Східній Україні (DG East) USAID Ukraine — USAID Україна Агентства США міжнародного розвитку (USAID).