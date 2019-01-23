Дводенний обласний чемпіонат з боротьби самбо

Участь у чемпіонаті взяли поліцейські, рятувальники, курсанти та представники інших силових структур – всього більше 100 осіб. Місця переможців розділили між собою збірні команди курсантів ДЮІ, поліцейські Покровська та військовослужбовці Нацгвардії України.

Захід був ініційований керівництвом ГУНП Донеччини за участі членів фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» в Україні.

Аби вдосконалити свої фізичні навички, популяризувати вид спорту та здоровий спосіб життя серед молоді, більше 100 учасників чемпіонату зустрілися на спортивному килимі. Завзята боротьба за першість проходила в 2 етапи та у 5 вагових категоріях.

Перший етап – відбірковий – пройшов серед співробітників територіальних відділів та відділень поліції. А фінал відбувся сьогодні на базі Маріупольського центру первинної підготовки «Академія поліції» ДЮІ МВС України.

В другий етап чемпіонату вийшли 42 спортсмена, які представляли 12 команд. Всі учасники мали високий рівень підготовки та гарну фізичну форму. Самбо – це унікальне єдиноборство популярне у всьому світі, прийоми якого активно використовують правоохоронці у самозахисті та під час обеззброєння противника.

У командному заліку перше місце посіли спортсмени та майбутні правоохоронці з ДЮІ, друге – поліцейські Покровського відділу поліції, а третє –нацгвардій ці військової частини 3057.

У ваговій категорії 82 кг золотим призером став оперуповноважений відділу кримінальних правопорушень Покровського відділу поліції Станіслав Слівний. Слід зауважити, що молодий поліцейський є кандидатом в майстри спорту з дзюдо та самбо.

Завершився чемпіонат церемонією нагородження переможців.