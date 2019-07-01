Двох сестричкок залишила на вулиці нетвереза бабуся

Дівчатка поверталися разом із бабусею з місцевого пляжу, аж раптом жінка покинула їх та пішла у невідомому напрямку. На щастя, дітей помітила перехожа мешканка, яка зателефонувала у поліцію.

Маріупольчанка подзвонила у поліцію та розповіла, що на одній з вулиць Лівобережного району знаходиться нетвереза жінка, а разом із нею маленькі діти. На місце було спрямовано інспекторів ювенальної превенції Лівобережного відділення поліції. Поліцейські приїхали через декілька хвилин, але жінки вже не було, мешканка покинула малечу та пішла у невідомому напрямку.

Поспілкувавшись із дівчатками поліцейські з’ясували, що їм 3 та 4 рочки, а жінка, яка була разом із ними їхня бабуся.

Правоохоронці вже встановили родичів сестричок та наразі встановлюють їх місцезнаходження. Як виявилось, ця сім’я вже неодноразово потрапляла у поле зору поліцейських, інспектори вже притягували матір дівчат до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.

Поліцейські відвезли дітей до лікарні, де їх оглянули медики. Також, про сім’ю повідомлено у службу зі спав дітей, де буде вирішуватися питання про подальшу долю сестричок.