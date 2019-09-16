Дворец культуры «Молодежный» открыл концертный сезон

Дворец культуры «Молодежный» открыл новый концертный сезон. Творческий коллектив решил сделать это в новом формате – провести шоу «Вопреки» под открытым небом.

Во внутреннем дворике здания зрители могли увидеть совместный проект вокальных, театральных и танцевальных коллективов дворца культуры. Согласно идеи, существует дерево искусств, которое объединяет различные виды и жанры, художников. Вместе все эти «ростки» создают замечательное произведение.

«Для наших коллективов программа «Вопреки» стала вызовом. Мы хотели отойти от стандартного открытия концертного сезона с набором номеров. Хотелось сделать что-то неординарное. Перед нами стояли непростые задачи, но мы их выполнили», — рассказывает Евгения Бузук, художественный руководитель ДК «Молодежный».

Художник Маргарита Мех подготовила декорации, превратив лестницы внутреннего дворика в деревья, повесила на них свечи и декорированы стакана. Все это создавало теплую и светлую атмосферу.

Гостям праздника показали отрывок «Живой сад» из балета «Корсар» и авторский номер «Аборигены искусства». Во время шоу расстелили огромную юбку и станцевали корейское диско.

Источник