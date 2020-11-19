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Двоє чоловіків намагалися вкрасти кабель

Опубликовано 24 Ноя 2020

Без имени-45678Двоє чоловіків намагалися зрізати кабель з фасаду багатоповерхового будинку, їх помітив місцевий житель та зателефонував на лінію 102. На місце прибули патрульні поліцейські та не дали зловмисникам здійснити злочин до кінця.

22 листопада, о 02:20 годині до поліції  надійшло повідомлення, що невідомі особи намагаються вчинити крадіжку кабелю зв’язку, в одному з багатоповерхових будинків.

На місце події виїхали співробітники управління патрульної поліції та слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції. Правоохоронці завадили зловмисникам вчинити злочин до кінця.

Підозрюваними виявилися місцеві мешканці,  42 та 43 років.

Речові докази вилучено.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 15 Кримінального кодексу України (Замах на вчинення крадіжки).

Триває досудове розслідування.

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