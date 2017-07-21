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Двоє дiтей повернуті батькам

Опубликовано 24 Июл 2017

77аЗавдяки розгорнутим поліцейськими пошуковим заходам, діти були розшукані протягом декількох годин. Один з жителів, побачивши орієнтування з прикметами неповнолітніх, подзвонив дополіції. Батьків притягнуто до адміністративної відповідальності.

Вчора до чергової частини Мангушського відділення поліції надійшло повідомлення від жительки міста Краматорськ, яка повідомила про зникнення сина. Жінка з дитиною відпочивала в курортному селищі і відпустила його ненадовго на узбережжя. Хлопчик пішов з другом, але назад не повернувся.

Мангушські правоохоронці розгорнули комплекс невідкладних розшукових заходів. Діяти потрібно було швидко, неповнолітні знаходились в темний час доби одні. На пошуки був орієнтований весь особовий склад районної поліції. Так, протягом кількох годин поліцейські опитали десятки людей, родичів, перевіряли вулиці, місця ймовірної їх появи, парки, атракціони, а також лінію узбережжя Азовського моря.

Орієнтування з прикметами були передані на блокпости і стаціонарні пости поліції. Крім того, правоохоронці роздавали їх жителям і гостям Мангушського району. Варто відзначити, що в пошуках зниклих дітей велику роль зіграли місцеві жителі, які і повідомили поліцейським, що побачили двох розшукуваних дітей.

Хлопчики знаходилися в сусідньому Мелекіно на дитячому майданчику. Діти загралися і забули  і про час, і про те, що так і не попередили своїх батьків.

На щастя, в їх відношенні правопорушень не вчинено.

Зараз з сім’ями проведені профілактичні бесіди. Батьки притягнуті до відповідальності за ст.184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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