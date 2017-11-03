Двоє маріупольців знайшли та сховали нелегальні боєприпаси

Майже 150 патронів вилучили поліцейські у жителів Маріуполя, які зберігали небезпечні предмети замість того, аби здати їх до поліції.

В ході проведення оперативно-профілактичних заходів на території Маріуполя співробітники Приморського відділення поліції перевірили власників вогнепальної зброї.

В оселі 63-річного власника газового пістолета і мисливської рушниці було виявлено 118 патронів калібру 5,6 мм, що зберігалися незаконно. Зі слів господаря, він знайшов їх на полігоні 5 років тому і вирішив залишити у себе.

В цьому ж районі під час охорони громадського порядку на автостанції поліцейські зупинили 40-річного жителя Маріуполя, який при появі правоохоронців різко попрямував у протилежний бік.

В ході перевірки виявилося, що з собою у перехожого – 37 патронів калібру 7,62 мм. Раніше судимий за майнові злочини чоловік зізнався, що знайшов боєприпаси біля бака зі сміттям і вирішив забрати собі.

За обома фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами», за що передбачено до 7 років позбавлення волі.

Поліцейські попереджають жителів, що зберігання вибухонебезпечних предметів, боєприпасів і зброї може призвести до трагічних наслідків, а також тягне за собою кримінальну відповідальність.

Звертаємо увагу, що у разі добровільної здачі небезпечних предметів громадянин звільняється від кримінальної відповідальності.