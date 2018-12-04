Двоє неповнолітніх товаришів підпалили більше ніж 15 євро-контейнерів

Співробітники карного розшуку Центрального відділу поліції отримали оперативну інформацію, що 2 неповнолітніх мешканців району підпалюють сміттєві баки.

В ході проведення оперативно-слідчих дій надана інформація підтвердилася.

Так, оперативники Центрального відділу поліції затримали 2 приятелів, 13 та 15 років. Крім того, поліцейські встановили, що хлопці причетні до 15 аналогічних злочинів.

Юні зловмисники повідомили, що підпалювали контейнери вночі заради забави.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганські дії, скоєні групою осіб). Санкція статті передбачає обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 4 років.