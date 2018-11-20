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Двоє перехожих затримали крадія

Опубликовано 22 Ноя 2018

кражаВипадкові перехожі стали свідками події, як невідомий чоловік витягнув з кишені юнака мобільний телефон. Завдяки обачливим маріупольцям зловмисника було затримано одразу після скоєння злочину.

На лінію 102 зателефонували місцеві мешканці та повідомили, що щойно затримали ймовірного правопорушника. За вказаною адресою прибули дільничні офіцери Центрального відділу поліції та патрульні поліцейські.

Співробітники поліції опитали свідків події та склали повну картину злочину. Як виявилося 32-річний зловмисник штовхнув 17-річого хлопця та витягнув з його кишені мобільний телефон. Свідками цього злочину стали двоє перехожих, які побігли за чоловіком, наздогнали його та тримали до прибуття поліції.

Маріуполець раніше вже притягувався до відповідальності за майнові злочини. Викрадений телефон вилучено та незабаром буде повернуто власникові.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

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