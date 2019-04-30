Двоє підозрюваних у нанесенні ножових поранень затримані

Тяжкими тілесними ушкодженнями завершилися конфлікт двох сусідів та сварка між співмешканцями в різних районах міста. За життя обох потерпілих чоловіків борються лікарі. Підозрювані — оперативно викриті поліцейськими та притягуються до кримінальної відповідальності.

Вчора до поліції Маріуполі надійшло два повідомлення про поранення людей. Близько 13.00 у Центральному районі 50-річного чоловіка двічі вдарили ножем на сходовому майданчику поблизу власної квартири. З проникаючими порізами спини і живота він був госпіталізований до хірургії.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на виклик, під час обстеження місця злочину вилучила ніж зі слідами крові. Оперативники кримінальної поліції опитали мешканців будинку та встановили підозрюваного – сусіда потерпілого. За кілька хвилин спільно з патрульними поліцейськими, які перекривали район, він був затриманий. Ним виявився 29-річний маріуполець. Речові докази підтвердили його причетність до злочину.

Близько 23.00 поліцейські отримали повідомлення з реанімації, куди було доставлено 33-річного маріупольця з проникаючою раною у грудях. Розшуковці виїхали за вказаною адресою та під час першочергових заходів викрили у вчиненні злочину співмешканку чоловіка. Жінка пояснила, що чоловік прийшов додому нетверезий та почав її бити, а вона у відповідь вдарила його ножем, мало не зачепивши серце. Ніж та інші речові докази вилучені.

За обома фактами відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.