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Двоє приятелів протягом місяця обкрадали будинки мешканців Мангушського району

Опубликовано 28 Янв 2019

кражаДо Мангушського відділення поліції звернулися двоє місцевих мешканців, які повідомили, що хтось обікрав їхні будинки.

За вказаною адресою було спрямовано слідчо-оперативну групу Мангушського відділення поліції. Поліцейські оглянули місця злочину, опитали місцевих мешканців, перевірили місця можливого збуту краденого  та впродовж доби встановили та затримали підозрюваних у скоєнні злочину.

Ними виявилися місцеві мешканці, 1997 та 1989 року народження. В ході перевірки підозрюваних, поліцейські встановили, що чоловіки причетні до 8 таких злочинів на території Мангушу.

Як виявилось, приятелі розбивали вікна у чужих будинках, поки господарів помешкань не було вдома та забирали цінне майно. Здобутки чоловіки здавали до ломбарду у Маріуполі.

Невдовзі речові докази буде повернуто законним власникам.

За фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 3, ст. 185   «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

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