Двоє приятелів протягом місяця обкрадали будинки мешканців Мангушського району

До Мангушського відділення поліції звернулися двоє місцевих мешканців, які повідомили, що хтось обікрав їхні будинки.

За вказаною адресою було спрямовано слідчо-оперативну групу Мангушського відділення поліції. Поліцейські оглянули місця злочину, опитали місцевих мешканців, перевірили місця можливого збуту краденого та впродовж доби встановили та затримали підозрюваних у скоєнні злочину.

Ними виявилися місцеві мешканці, 1997 та 1989 року народження. В ході перевірки підозрюваних, поліцейські встановили, що чоловіки причетні до 8 таких злочинів на території Мангушу.

Як виявилось, приятелі розбивали вікна у чужих будинках, поки господарів помешкань не було вдома та забирали цінне майно. Здобутки чоловіки здавали до ломбарду у Маріуполі.

Невдовзі речові докази буде повернуто законним власникам.

За фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 3, ст. 185 «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.