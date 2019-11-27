Двоє товаришів обікрали будинок пенсіонерки

У пошуках «легких грошей» двоє товаришів відправились шукати здобич у дачних будинках на околиці міста. В одному з таких будинків, де були відсутні господарі зловмисники вкрали майно. Через кілька тижнів господарка домоволодіння звернулася із заявою до поліції, - та вже за кілька годин підозрюваних було викрито.

Злодіями виявилися двоє раніше засуджених мешканців, 1987 та 1986 років народження. Останні вкрали з будинку 77-річної мешканки 2 велосипеди та електроінструмент.

Оперативники Центрального відділу поліції протягом кількох годин встановили особи підозрюваних та вилучили за їхнім місцем мешкання крадені речі.

За вказаним фактом слідчими Центрального відділу поліції під процесуальним керівництвом Маріупольської місцевої прокуратури №1 відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка) . Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Триває досудове розслідування.

Поліцейські звертаються до громадян із порадами, як захистити свою домівку від квартирних злодіїв: перед виходом потрібно перевіряти всі вікна в квартирах, а покидаючи житло на тривалий термін, можна попросити родичів, друзів або сусідів, яким вони довіряють, час від часу навідуватися в їх житло. Також рекомендовано мешканцям перших поверхів поставити решітки на вікнах. Крім того, не слід ховати ключі від будинку на території внутрішнього двору.

Також наголошуємо, що одним з основних і доведених багаторічним досвідом є підключення житла до пульту централізованого спостереження поліції охорони та долучення до проекту «Безпечний будинок». Завдяки яким, безпека вашого майна буде знаходитися під постійним наглядом.

Якщо ж сталося так, що вашу домівку або квариру обікрали — не гайте часу та звертайтеся до поліції за номером «102″! Пам’ятайте: чим швидше інформація надійде в поліцію, тим більше шансів, що зловмисники будуть спіймані, а відібране чи викрадене майно – повернуто його господарю.