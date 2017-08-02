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Двух наркоаграриев уличили в изготовлении марихуаны

Опубликовано 30 Авг 2017

2Почти 40 кустов конопли и 2 килограмма уже высушенных растений, а также устройства для курения марихуаны изъяли оперативники во время обыска у двух нарколюбителей из Центрального и Левобережного района. На территории региона продолжается операция «Мак».

Получив информацию о том, что двое мариупольцев незаконно выращивают на своих земельных участках наркосодержащие растения, правоохранители провели санкционированный обыск по указанным адресам. 

Во время мероприятий были изъяты кусты конопли, созревающие. Все растения были ухоженные и находились под постоянным поливом. Кроме того, при обследовании домов злоумышленников полицейские обнаружили в мешках около 2 килограмм высушенного и измельченного листа каннабиса, а также два устройства для его курения.

Злоумышленниками оказались двое мужчин 29 и 36 лет, которые ранее попадали в поле зрения местных правоохранителей за наркопреступления. Нарколюбители объяснили, что коноплю вырастили самостоятельно исключительно для собственных нужд. Наркотик мужчины употребляли регулярно в течение года в результате давней наркозависимости. 
Сейчас все наркосодержащие растения изъяты и направлены на экспертизу.

Сведения по всем фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.1 ст.309 «Незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта» и ч.1 ст.310 «Незаконный посев снотворного мака или конопли» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 3 лет лишения свободы.

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