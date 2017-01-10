Экологический квест – прекрасное развлечение на каникулах!

Когда в здании стоит красивая ёлка и ты уверена в том, что последующие два часа проведешь очень весело, я чувствую, что жизнь удалась. Именно такие эмоции мне позволили прочувствовать в стенах Дома творчества Левобережного района на городском экологическом квесте.

Квест организован методистом Еленой Федосеевой, при поддержке педагогов ДДЮТ и молодежного клуба «Имидж». Ровно в 11:00 всех участников (12 команд из ОШ №10, 40, 56, 28, 1, 33, 46, 48, 50, 51, 61, ДЮК «Веселка») встречал и знакомил с правилами игры замечательный ведущий – Дмитрий Сёмин. Каждая команда зачитала свои экологические приветствия. «Лес ведь тоже чей-то дом, сохраним порядок в нем!» — таким девизом заявила о себе команда 28 школы. Все остальные участники также порадовали своими оригинальными кричалками и различными аксессуарами: именными кепками или интересными эмблемами на футболках.

Весь квест состоял из 6 станций: экологическая, оздоровительная, интеллектуальная, театральная, познавательная и новогодняя-хороводная. Ни одна из этих станций не разочаровали ни меня, ни участников игры. Например, на экологической станции школьники открыли для себя много интересных фактов. К примеру, вы знаете, сколько лет в среднем живет ёлка? А я теперь знаю — от трехсот до четырехсот. А саму ёлку к нам привез Петр I из Германии. И я безумно рада тому факту, что мы получаем знания таким интересным и неординарным способом.

На оздоровительной станции ребята могли немного передохнуть от умственной работы и «подвигать своим телом» под зажигательную музыку. Вместе с замечательными помощницами – Дарьей Галицей и Екатериной Галушко – они разучили зажигательный танец, который позже все вместе исполнили в финале. Это было потрясающее зрелище!

Но на этом все веселье не закончилось, ведь я бегу на интеллектуальную станцию. И снова поражена тем, как подростки быстро отгадывали кроссворд или составляли слова из перемешанных букв. А вот театральная станция не оставила равнодушным никого, ведь там все могли хотя бы на короткое время побыть в другом образе. С помощью мимики и движений ребятам было предложено изобразить игру в снежки, лепку снеговика. В конце концов, получилась зрелищная настоящая театральная постановка. Позже, когда я подошла к детям, они говорили об этой станции с восторгом.

Отдохнули? Идем дальше! Следующей остановкой была станция «Познавательная», на которой участники успешно отгадывали загадки. А вот на станции «Новогодняя-Хороводная» все отдохнули душой и повеселились на славу. Под песню, которая постоянно ускорялась, водили хоровод, пытаясь успевать выполнять разнообразные движения. Также играли в «Крокодила». Получилось очень забавно, и я тоже не смогла удержаться от смеха!

В ходе игры, выполняя задания на станциях, каждая команда собирала по частям новогодний елочный шар. В самом конце этими шарами ребята украсили нарисованную ёлку, получилось красиво и символично.

Знаете, это прекрасно, когда есть мероприятия, на которых школьники, отдыхая и веселясь, выполняя интересные задания, познают этот мир, учатся работать в команде и заводят новые знакомства!

Анна Яровая