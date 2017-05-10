Экскурсия в «штаба» спасателей для учеников мариупольской школы

Они там, где опасность, риск и чужая беда. В любой момент именно спасатели вместе с полицейскими прибывают на место происшествия, чтобы встать на защиту жителей. С тайнами этой профессии познакомились ученики 7-го класса общеобразовательной школы №65.

Во время экскурсии со школьниками в воинскую часть сотрудники ювенальной превенции Центрального отдела полиции пообещали детям посетить территорию аварийно-водолазной службы Мариуполя. На днях обещание было выполнено.

Утром юных посетителей встречало руководство станции. Они заверили гостей в том, что те узнают если не все, то очень много о специфике и обязанностх представителей этой профессии.

Знакомство с профессией началось с детального инструктажа. Высота, вода, химическая опасность — именно спасатели первыми оказываются на месте происшествия и, рискуя собственной жизнью, спасают сотни других.

Верхолазное снаряжения, крепкие веревки и узлы — все, что нужно для работы на высоте и в горах. После визуального обучения каждый из подростков имел возможность самостоятельно под тщательным контролем спасателя забраться на воображаемую гору или полуразрушенный дом.

Далее — знакомство со спецификой работы на воде. Перед детьми — примеры водолазного снаряжения. Профессиональные костюмы для погружения, баллоны со сжатым воздухом … Полная экипировка каждого водолаза весит от 20 килограммов. И спасатели признаются, что в воде этот вес не ощущается, там вроде другое измерение, где все по-другому. Гости без лишних слов с помощью профессионалов примеряли экипировку.

Кроме того, гостей учили забрасывать спасательный круг, извлекать пострадавшего из воды и оказывать необходимую медицинскую помощь не только пострадавшим от водной стихии, но и при других видах травм.

За несколько часов школьники получили немалый багаж знаний о мужественных борцов. Весь путь домой любознательные дети делились друг с другом впечатлениями от экскурсии и наиболее интересными аспектами работы спасателей.