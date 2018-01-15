У Маріупольському краєзнавчому музеї відкрилася нова виставка з фондової колекції «Екслібрис — знак книжковий».

Любителі і колекціонери книг збирають в своїх бібліотеках безліч друкованих видань, кожне з яких має свою власну історією. Прагнучи захистити свої багатства, бібліофіли і цінителі друкованого слова наклеюють або проставляють на сторінках книг екслібриси.

Автори екслібрисів, представлених на виставці — художники В.Л. Гузенюк, М.Г. Стріжакі, А. Н. Сівак. Їх екслібриси експонувались на чисельних виставках і міжнародних конкурсах незмінно привертаючи до себе увагу як пересічного глядача, так і спеціалістів. Як художники, автори стали відомими працюючи в жанрі книжкової графіки, акварелі. Роботи цих майстрів зберігаються в багатьох музеях Європи, Росії, України і в приватних колекціях.

Всього на виставці представлено 43 екслібриса.