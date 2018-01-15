Последние новости

Екслібрис — знак книжковий

Опубликовано 26 Янв 2018

OLYMPUS DIGITAL CAMERAУ Маріупольському краєзнавчому музеї відкрилася нова виставка з фондової колекції «Екслібрис — знак книжковий».

Любителі і колекціонери книг збирають в своїх бібліотеках безліч друкованих видань, кожне з яких має свою власну історією. Прагнучи захистити свої багатства, бібліофіли і цінителі друкованого слова наклеюють або проставляють на сторінках книг екслібриси.

Автори екслібрисів, представлених на виставці — художники В.Л. Гузенюк, М.Г. Стріжакі, А. Н. Сівак. Їх екслібриси експонувались на чисельних виставках і міжнародних конкурсах незмінно привертаючи до себе увагу як пересічного глядача, так і спеціалістів. Як художники, автори стали відомими працюючи в жанрі книжкової графіки, акварелі. Роботи цих майстрів зберігаються в багатьох музеях Європи, Росії, України і в приватних колекціях.

Всього на виставці представлено 43 екслібриса.

Похожие сообщения

Допоможіть знайти дитину!

Опубликовано 26 Янв 2018

Побив та кинув лежати на вулиці

Опубликовано 26 Янв 2018

Конкурсе «Крок до Олімпу»

Опубликовано 24 Янв 2018

Поліцейські затримали двох жінок, які скоїли розбійний напад

Опубликовано 24 Янв 2018

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-