Факультатив на морському узбережжі

Мобільний додаток «Поліція.102», унікальна старт-зупинка, відроджений кінологічний центр з пухнастим «спецназом», — про те, як вдосконалюється поліція Донеччини в умовах війни, розповіли співробітники ювенальної превенції 250 відпочиваючим в оздоровчому центрі «Буревісник». Приїхали не самі, а з підкріпленням – вибухотехніками, інспекторами-кінологами та службовими собаками.

Захід, організований в рамках превентивної кампанії серед школярів у період літніх канікул, виявився дуже насиченим. Окрім знайомства із поліцією сьогодення діти отримали чималий багаж знань з правил особистої безпеки. Як поводитися на воді та в побуті? Яка саме небезпека може критися у покинутому пакеті чи забутій іграшці? Що загрожує дитині та яка робота розгортається з її пошуку, у випадку, коли неповнолітній втік з дому на іншого спец закладу? – на ці та інші питання відповіла начальник відділу ювенальної превенції ГУНП в Донецькій області Катерина Шнейдер.

Особливий подив викликав у присутніх той комплекс заходів та ті сили, які кидає поліція на пошуки маленьких втікачів. Багато з них думали, що пошуки – це справа «рук» кількох поліцейських, але ніяк не всього особового складу поліції територіального органу поліції.

Після змістовної бесіди, а саме нею виявилося заплановане звичайне заняття, з вибухонебезпечними предметами відпочивальників познайомили спеціалісти. Перед дітьми були представлені найпоширеніші з них – ті, які можуть ховатися на території регіону. Відразу перше питання – звідки беруться на галявинці металеві предмети, що відбирають життя? Саме тому, важливо було відразу пояснити, що лише в 20 кілометрах від Маріуполя йдуть справжні бойові дії.

А далі, вибухотехніки детально розповіли про кожен з представлених зразків та яку шкоду він несе.

Неочікуваним сюрпризом для дітлахів стала поява Гуча, чотирилапого помічника поліції. Його хазяїн вирішив «протестувати» здібності підопічного прямо посеред сцени. Правоохоронець заховав серед кількох ящиків автоматні набої, а діти, аби заплутати собаку, пересували хованку. Проте Гуч – майстер з пошуку небезпеки, а тому безпомилково вказав саме на туди, де ховались боєприпаси.

Не поступився йому й Туман, який продемонстрував глядачам професіоналізм при затриманні злочинця, не давши йому жодного шансу на втечу.

На останок, Катерина Шнейдер нагадала дітям про нещодавну розробку поліції Донеччини – мобільний додаток «Поліція.102» розроблений спеціально для дітей. Але виявилося, що вони вже знайомі з ним – у більшості вже встановлено «екстрену кнопку» на телефон. «Адже спокійніше, коли поліція поряд», — зізнаються відпочивальники.