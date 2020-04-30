Фестиваль «AsiaFest» тимчасово переходить в режим «онлайн»

У травні в Маріуполі повинен був відбутися фестиваль «AsiaFest 2020», але через введення карантину дата його проведення була перенесена на невизначений час. У зв’язку з цим організатори прийняли рішення провести ряд заходів онлайн. Так, з 11 травня стартує марафон #AsiaFest_зтобоювдома. Протягом шести тижнів маріупольці, які цікавляться культурою Азії, будуть ділитися своїми талантами.

Кожен тиждень буде присвячено певному виду діяльності. Організатори будуть координувати учасників і нагадувати про теми та правила. Серед заявлених категорій: вокал, танці, спорт, малюнки, творчі роботи, кухня, косплей, вивчення мови, література та фільми. Всі вони повинні бути об’єднані концептом «AsiaFest» — тематикою Азії та східних країн.

«Кожен, хто поділився своїми роботами, отримає сертифікат про участь у марафоні. Зараз наша мета — створити базу для талановитої молоді Маріуполя. Всі роботи, які нам надішлють, будуть розміщені на нашій сторінці в Фейсбук. Однак, ми сподіваємося провести фестиваль в цьому році, і там ми покажемо великий колаж з фотографіями та відео кліп, в яких зберемо всі роботи учасників», — розповіла куратор «AsiaFest», Валерія Шаповалова.

Перший тиждень (з 11 по 17 травня) буде присвячений малюнкам (пейзаж, портрет, арт, аніме, манга), саморобкам (оригамі, канзаши, вишивка, декупаж, виготовлення прикрас, квілінг) та кухні (страви, приготовані за традиційними рецептами Сходу)

З 18 по 24 травня — тиждень вокалу і танців. З 25 по 31 травня тема — спорт, 1-7 червня — косплей, 8-14 червня — вивчення іноземних мов, 15-21 червня — кінематограф.

Всі фото та відео робіт, учасникам обов’язково потрібно відправити на пошту kstuffm@gmail.com, також можна розмістити їх на своїй сторінці в Фейсбук або Інстаграм, позначивши хештегом #AsiaFest_зтобоювдома. Крім цього можна зняти творчий процес і спробувати змонтувати цікаве відео.

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